Gemeindewahlen in den Niederlanden: Platz eins für Grüne in Amsterdam

AMSTERDAM. Es war ein erster Stimmungstest, gut ein Jahr nach der Parlamentswahl: In den Großstädten Utrecht und Amsterdam schnitt vor allem die grüne Partei "Groenlinks" besser als prognostiziert ab. Sie wurde in beiden Metropolen erstmals stärkste Kraft.

Grünen-Chef Jesse Klaver jubelte. Bild: Reuters

Bei den Kommunalwahlen in den Niederlanden konnte Geert Wilders rechtspopulistische "Partei für die Freiheit" (PVV) zwar in 30 von insgesamt 335 Gemeinde- und Stadtparlamente einziehen, nirgendwo konnte die PVV aber so viele Stimmen holen wie bei der Parlamentswahl.

Der kommunale Urnengang vom Mittwoch war traditionell von lokalen Themen bestimmt, und große Sieger waren auch lokale Parteien. In fast jeder zweiten Gemeinde wurden sie stärkste Kraft. Die Folge davon ist eine noch stärkere Zersplitterung der Stadt- und Gemeinderäte: In der Hauptstadt Amsterdam etwa teilen sich elf Parteien die 45 Sitze, eine Koalitionsbildung wird sehr schwierig, da für eine Mehrheit häufig fünf, sechs Parteien koalieren müssen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema