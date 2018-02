Geheimdienst warnt: Dschihad-Kinder sind "lebende Zeitbomben"

BERLIN. Minderjährige könnten nach Gehirnwäsche zurückkommen und Anschläge verüben.

Den Minderjährigen wird islamistische Ideologie vermittelt und sie lernen kämpfen, sagte der Geheimdienst. Bild: AP

Der Verfassungsschutz vermutet Hunderte aus Deutschland stammende Kinder und Jugendliche in Dschihad-Gebieten in Syrien und dem Irak. "Nach unserer Erkenntnis sind etwa 290 Kinder und Jugendliche aus Deutschland in Richtung Syrien/Irak ausgereist oder dort geboren", sagte der Präsident des deutschen Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Sicherheitsbehörden seien darauf eingestellt, dass die Minderjährigen nach ihrer Rückkehr eine Bedrohung darstellen könnten. "Eine Gefahr ist, dass diese Kinder gehirngewaschen zurückkommen, dass diese Kinder auch den Auftrag haben, Anschläge zu begehen", warnte der Geheimdienst-Chef: "Insoweit muss man auch in Betracht ziehen, dass es sich bei den Kindern um lebende Zeitbomben handeln könnte."

Ein Großteil der Minderjährigen hält sich nach Einschätzung des Geheimdienstes noch in Syrien oder im Irak auf. "Ein verschwindend geringer Teil ist inzwischen zurückgekommen, überwiegend mit den Eltern." Die Sicherheitsbehörden seien jedenfalls wachsam. In Deutschland waren 2016 drei islamistische Anschläge von Minderjährigen verübt worden. Darüber hinaus scheiterte ein Zwölfjähriger mit dem Versuch, einen Bombenanschlag auf den Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen zu verüben. In den Schulen und Kindergärten des Islamischen Staates (IS) werde den Minderjährigen laut Maaßen nicht Kultur und Wissen, sondern die islamistische Ideologie vermittelt. Sie hätten kämpfen gelernt und seien teils auch gezwungen worden, an Misshandlungen bis hin zur Tötung von Gefangenen mitzuwirken.

Daten Jugendlicher speichern?

Mit Blick auf die Radikalisierung von Kindern meldete Maaßen Zweifel an der Vorschrift an, wonach die Geheimdienste Daten von Kindern unter 14 Jahren nicht speichern dürfen. "Es ist einfach darüber nachzudenken, ob diese Regelung zeitgemäß ist vor dem Hintergrund, dass auch bereits neunjährige Kinder, wenn sie ausreisen, wenn sie mit den Eltern in Gebiete reisen, wo sie eine Gehirnwäsche erfahren, durchaus gefährlich für unsere innere Sicherheit werden können", sagte er.

50 IS-Kämpfer in Italien

Interpol hat eine Liste von 50 mutmaßlichen IS-Kämpfern veröffentlicht, die in den vergangenen Monaten in Italien an Bord von Flüchtlingsbooten angekommen sind und die jetzt versuchen könnten, andere EU-Länder zu erreichen. Dabei handelt es sich um tunesische Staatsbürger, berichtete die britische Tageszeitung „The Guardian“.

Die Liste der Verdächtigen wurde dem italienischen Innenministerium Ende November übermittelt. Dieses habe die Liste den europäischen Anti-Terrorismus-Behörden weitergeleitet. Tausende Tunesier sollen sich laut UNO-Prognosen den IS-Kämpfern angeschlossen haben. Nach den Niederlagen des Islamischen Staates (IS) in Syrien und im Irak sollen viele von ihnen versucht haben, Europa zu erreichen.

Nur ein kleiner Teil identifiziert

3000 Tunesier haben seit Juli die Küste nahe der sizilianischen Stadt Agrigent erreicht. Bisher konnten die italienischen Behörden lediglich 400 Migranten identifizieren. Das Blatt zitierte den Staatsanwalt von Agrigent, Luigi Patronaccio, demzufolge es nicht auszuschließen sei, dass sich unter den tunesischen Migranten, die in den vergangenen Monaten auf Sizilien eingetroffen seien, IS-Kämpfer befanden.

