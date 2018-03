Gefährliches Lassafieber nun auch in Liberia

MONROVIA. Nach Nigeria hat sich das gefährliche Lassafieber nun auch in Liberia ausgebreitet.

Hochansteckendes Lassa-Fieber Bild: Foto: DPA

Seit Anfang des Jahres seien zwölf Menschen an der Viruserkrankung gestorben, sagte am Freitag der Leiter der nationalen Gesundheitsbehörde, Tolbert Nyenswah, im staatlichen Radio. 28 Fälle habe es insgesamt in dem westafrikanischen Land gegeben.

In Nigeria hat das Lassafieber bereits zum Tod von mindestens 64 Menschen geführt, mehr als 317 Fälle sind der Weltgesundheitsorganisation zufolge bis Ende Februar bestätigt worden. Die Organisation ist wegen der Ausbreitung extrem besorgt.

Lassa zählt wie Ebola und das Dengue-Fieber zu den hämorrhagischen - mit Blutungen einhergehenden - Erkrankungen. Es wird vor allem durch Nahrungsmittel und Haushaltsgegenstände übertragen, die mit Urin und Kot von Ratten verseucht sind. Die Viruserkrankung ist bei Kontakt mit den Ausscheidungen infizierter Menschen hochansteckend.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema