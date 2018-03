Gasexplosion in Wohnhaus sollte Mord verdecken

POSEN. Die Gasexplosion mit fünf Toten in einem Wohnhaus der westpolnischen Stadt Posen ist möglicherweise absichtlich ausgelöst worden, um einen Mord zu verdecken.

Das meldete die polnische Nachrichtenagentur PAP am Montag unter Berufung auf Ermittler.

"Wir sind fast zu 100 Prozent sicher, dass eine Frau getötet worden ist und dass der Täter die Spuren verwischen wollte und die Explosion verursacht hat", sagte eine Quelle in den Behörden. Durch die Explosion am Sonntag in der Früh waren drei der vier Stockwerke des Wohnhauses eingestürzt. 21 Menschen wurden verletzt. Auch das Internetportal wpolityce.pl berichtete, in den Trümmern sei die Leiche einer Frau gefunden worden, die eines gewaltsamen Todes gestorben sei.

