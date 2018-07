Furcht vor neuem Kampfstoff-Anschlag in Salisbury

Im Krankenhaus der englischen Stadt ringen wieder zwei Menschen um ihr Leben.

Das Krankenhaus in Salisbury Bild: APA/AFP/CHRIS J RATCLIFFE

In England schrillen erneut die Alarmglocken. Im Spital von Salisbury befinden sich ein Mann und eine Frau in kritischem Zustand, nachdem sie laut Polizei "mit einer unbekannten Substanz" in Berührung kamen. Die Nachricht weckt böse Erinnerungen.

Anfang März waren der ehemalige russische Doppelagent Sergei Skripal und seine Tochter Julia bewusstlos auf einer Parkbank in Salisbury aufgefunden worden. Man hatte sie mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet. Nachdem die britische Regierung Russland für den Anschlag verantwortlich machte, führte der Fall zu einer weltweiten diplomatischen Krise.

Die Polizei der Grafschaft Wiltshire erklärte, dass es sich um "einen schwerwiegenden Vorfall" handle, und sperrte eine Reihe von Arealen in Salisbury und in der rund neun Meilen weiter nördlich gelegenen Kleinstadt Amesbury.

Schon am vergangenen Samstag hatte man die beiden etwa 40 Jahre alten Betroffenen in ihrem Haus in der Muggleton Road in Amesbury aufgefunden. Zuerst gingen Rettungsdienst und Polizei davon aus, dass das Paar verunreinigtes Heroin oder Crack-Kokain konsumiert hatte.

Mittlerweile ist diese Theorie vom Tisch. Im "Salisbury District Hospital" versuchen jetzt Experten zu ermitteln, welche unbekannte Substanz dafür verantwortlich ist, dass jetzt die Opfer um ihr Leben ringen müssen.

Auch Kirche in Amesbury gesperrt

Nachdem die Möglichkeit im Raum stand, dass es sich bei dieser Substanz ebenfalls um einen Kampfstoff handeln könnte, blieb der Polizei nichts anderes übrig, als jene Orte zu sichern, die die beiden Betroffenen zuvor besucht hatten. Dazu gehört auch eine Kirche in Amesbury, an der am Wochenende ein Tag der offenen Tür gefeiert wurde. "Das könnte wohl das letzte Mal gewesen sein", meinte Roy Collins von der "Amesbury Baptist Church", "dass sich das Paar in der Öffentlichkeit gezeigt hat."

Der Polizeichef von Wiltshire, Angus Macpherson, verteidigte die Absperrungen, da man "jedes Risiko kontrollieren muss, das es geben könnte". Zugleich allerdings beschwichtigte er Befürchtungen über einen möglichen weiteren russischen Anschlag. Es gebe keine Hinweise, sagte er, die nahelegen würden, dass der Zwischenfall "in irgendeiner Weise mit dem Skripal-Fall zu diesem Zeitpunkt zusammenhängt. Kein Grund zu denken, dass es mit den Vorfällen der letzten Monate verbunden ist."

