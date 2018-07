Für tot erklärte Frau lebendig im Leichenschauhaus gefunden

JOHANNESBURG. In Südafrika ist eine Frau nach einem Verkehrsunfall fälschlicherweise für tot erklärt worden. Erst beim Verlegen in den Kühlschrank im Leichenschauhaus fiel auf, dass die Frau noch atmete.

Symbolbild Bild: VOLKER WEIHBOLD

Eine Frau wurde in Südafrika nach einem Verkehrsunfall für tot erklärt. Erst im Leichenschauhaus wurde erkannt, dass die Frau eigentlich noch am Leben war. Am 24. Juni wurden drei augenscheinlich tote Unfallopfer von einem Einsatzort ins Leichenschauhaus gebracht, sagte am Montag der Einsatzleiter des privaten Rettungsdienstes, der zum Unfallort gerufen worden war. In der Leichenhalle sei dann aufgefallen, dass eines der Opfer noch atmete. Ein Wagen des privaten Rettungsdienstes Distress Alert fuhr nach Angaben des Einsatzleiters Gerrit Bradnick am 24. Juni zum Unfallort bei Carletonville südwestlich von Johannesburg. Drei Insassen hätten bei Ankunft der Rettungskräfte leblos bei einem der verunglückten Wagen gelegen, sagte Bradnick. "Alle Tests wurden durchgeführt", die Einsatzkräfte hätten die Vorschriften beachtet, fuhr er fort.

Die drei Unfallopfer wurden ins Leichenschauhaus gebracht. Erst beim Verlegen in den Kühlschrank fiel einem Mitarbeiter der Fehler auf. Die verletzte Frau wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt.

"Das Team ist am Boden zerstört", sagte Bradnick. "Unsere Arbeit besteht nicht darin, die Lebenden für tot zu erklären, sondern darin, Menschen am Leben zu halten." Distress Alert hat ein Verfahren eingeleitet, um die Umstände des Vorfalls zu untersuchen.

