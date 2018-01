Fünf Tote bei Feuer in indischer Bar

BEGALURU. Bei einem Brand in einer Bar in der indischen Großstadt Bengaluru (früher Bangalore) sind fünf Angestellte ums Leben gekommen.

Bei den Opfern handelte es sich um Angestellte des Lokals, die dort schliefen, als das Feuer in der Nacht auf Montag ausbrach. Die Flammen wurden gelöscht, die Ursache war zunächst unklar. Laut Polizei wird untersucht, ob fehlende Brandschutzvorkehrungen eine Rolle spielten.

Nur zehn Tage zuvor hatte ein Brand in einem Dachrestaurant in der Metropole Mumbai (früher Bombay) 14 Menschen getötet. In dem Fall wird gegen die Besitzer des Lokals wegen des Verdachts ermittelt, gegen Brandschutzvorschriften verstoßen zu haben. In Indien kommt es häufig vor, dass Angestellte gastronomischer Betriebe an ihrem Arbeitsort wohnen oder übernachten.

