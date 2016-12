Fünf Festnahmen in Tunesien

TUNIS. In Tunesien sind am Sonntag fünf Menschen festgenommen worden, die dschihadistische Kämpfer rekrutiert haben sollen.

Polizeieinsatz in Tunis (Symbolbild) Bild: (Reuters)

Wie das Innenministerium in Tunis mitteilte, erfolgten die Festnahmen in Ariana im Norden der Hauptstadt. Die Verdächtigen sollen junge Leute angeworben haben, um sie dann in Konfliktgebiete zu schicken.

Auch der mutmaßliche Attentäter von Berlin, Anis Amri, stammte aus Tunesien. Er soll am Montag vor einer Woche einen Lkw in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gesteuert haben. Dabei wurden zwölf Menschen getötet und dutzende weitere verletzt. Amri konnte fliehen und wurde in der Nacht zum Freitag bei Mailand von einem italienischen Polizisten erschossen.

1 Kommentar (1106) · 25.12.2016 21:25 Uhr von tofu· 25.12.2016 21:25 Uhr Dann wollen wir hoffen, dass diese wegen ihres Glaubens verfolgten Familien bei uns Aufnahme finden.

Ironie off



