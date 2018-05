Freitod in der Schweiz: Lebensmüder Professor (104) gestorben

Wenn ein Mensch durch schwere Krankheit,Krebs....nur mehr dahin leidet,oder von einer Maschine noch am Leben hängt ,hat er das Recht wenn er will zu gehen! Patienten Verfügung!



Das ist nur die Kirche....,die das hindern!

Ich war früher auch dagegen und aLS ich ein geliebtes Familien Mitglied ein Jahr in die Chemostation Wöchentlich in eine

Klinik begleitete,sah ich dieses schreckliche dahin leiden!!



Medikamente hin oder her....,es ist einfach schrecklich!

Warum muss der Mensch noch so leiden....😧😧