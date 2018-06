Frau und Kinder jahrelang gepeinigt: Details zu vierfachem Mord

ANSBACH. Nach dem Mord an einer Mutter und ihren drei Kindern im fränkischen Gunzenhausen hat die Staatsanwaltschaft Ansbach Haftbefehl gegen den Ehemann und Vater beantragt.

Einsatzkräfte stehen an einem Tatort, an dem am Morgen vier Leichen und ein verletzter Mann gefunden wurde. Bild: Catherine Simon (APA/dpa/Catherine Simon)

Dem 31-Jährigen werde vierfacher Mord aus Heimtücke vorgeworfen, sagte der Oberstaatsanwalt Michael Schrotberger am Mittwoch. Er habe nach einem Plan gehandelt und dabei insbesondere die Arg- und Wehrlosigkeit seiner Opfer ausgenutzt.

Er soll seine Frau und die drei gemeinsamen Kinder getötet haben und danach vom Balkon des dritten Stocks gesprungen sein. Ein Verwandter hatte um kurz vor 6.00 Uhr den schwer verletzten Mann und die Leichen der 29-jährigen Frau, der dreijährigen Tochter und der sieben und neun Jahre alten Buben gefunden. Er alarmierte die Einsatzkräfte.

Den Angaben der Ermittler zufolge bestand gegen den bereits seit Jahren gegen seine Kinder gewalttätigen Mann seit dem vergangenen Donnerstag ein Kontaktverbot zu seiner Familie. Am Tattag am Dienstag habe er den Bruder seiner Frau, der zum Schutz der Familie in deren Wohnung gezogen sei, unter einem Vorwand aus dem Wohnhaus gelockt.

Innerhalb weniger Minuten habe er dann die schlafenden Kinder im Alter von drei, sieben und neun Jahren sowie seine 29 Jahre alte Frau mit einem Fleischermesser mit einer 16 Zentimeter langen Klinge getötet. Als sein wegen eines verdächtigen Geräuschs in die Wohnung zurückgerannter Schwager die Tat entdeckt habe, sei er vom Balkon in die Tiefe gesprungen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Der Bürgermeister der Stadt Gunzenhausen, Karl-Heinz Fitz, zeigte sich erschüttert angesichts der Ereignisse. "Es gab von unserer Seite keine Anhaltspunkte, dass sich da so eine Tragödie ereignen könnte", sagte er.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema