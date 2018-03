Frau stahl Zahngold aus Tiroler Zahnarztpraxen

INNSBRUCK. Auf ungewöhnliche Diebesbeute hat es eine bisher unbekannte Frau in Tirol abgesehen gehabt. Sie stahl aus zwei Zahnarztpraxen in Innsbruck, die sich im selben Gebäude befinden, jeweils eine Dose mit Zahngold.

Täterin gab an, "schnuppern" zu wollen. (Symbolbild) Bild: Colourbox

Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Gesamtschaden belaufe sich auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag.

Die Unbekannte hatte sich in den zwei Zahnarztpraxen mit falschem Namen vorgestellt und gab an, im Betrieb "schnuppern" zu wollen. In der ersten Praxis war die Frau vergangenen Montag nur wenige Stunden, im zweiten Betrieb hielt sie sich am darauffolgenden Dienstag den ganzen Tag auf. Erst eine Woche später bemerkten die Ärzte jedoch das Fehlen des Zahngolds. Die Frau hatte die Dosen aus Räumlichkeiten gestohlen, zu denen nur die Mitarbeiter Zugang hatten.

