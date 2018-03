Frau soll nach Ohrfeigen gegen Lehrerin ins Gefängnis

Unabhängig davon, dass die Urteilshöhe doch sehr überzogen scheint, muss man zum Verständnis wissen, dass Schullehrer in Frankreich echte Respektspersonen sind, sich diesen Respekt auch erwarten.



Wir hatten in der Schule eine französische Austauschlehrerin, die hat sich tatsächlich beim Landesschulinspektor (!) über uns beschwert, dabei waren wir sicher nicht vorlauter als andere geschweige denn in irgendeiner Form gewalttätig. Wir waren ihr halt zu aufmüpfig, das war sie nicht gewohnt. Offenbar fühlte sie zu wenig Rückendeckung vom Direktor in der Sache, und so ist eines Tages der Landesschulinspektor in unsere Klasse geschneit und es gab ein unerhörtes Donnerwetter.