Frau hinter Auto hergeschleift - zuvor mit Messer verletzt

HAMELN. Jener Mann, der seine Ex-Freundin an ein Seil gebunden und mit dem Auto hergezogen hat, soll sie davor mit Messerstichen verletzt haben. Das Opfer liegt im künstlichen Koma, der Mann sitzt wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft.

Bevor er die 28-Jährige mit einem Seil an die Anhängerkupplung band, habe der Verdächtige ihr durch zwei Stiche "erhebliche Verletzungen" zugefügt, teilte die Staatsanwaltschaft in Hannover am Dienstag mit.

Nach Angaben der Hamelner Polizei besteht außerdem der Verdacht, dass der gemeinsame Sohn des Paars bei dem brutalen Verbrechen am Sonntag im Auto saß. Der Zweijährige habe sich auf der Rückbank befunden, als sich der mutmaßliche Täter unmittelbar danach selbst auf einem Polizeirevier gestellt habe, sagte ein Sprecher. Aufgrund des zeitlichen Ablaufs sei zu vermuten, dass der Kleine die ganze Zeit über dabei gewesen sei. Laut Fachleuten habe das Kind glücklicherweise "nicht allzu viel mitbekommen", da es durch seine Größe noch nicht aus dem Fahrzeug schauen könne.

Die 28-Jährige, die am Sonntagabend rund 250 Meter weit durch die Stadt geschleift wurde - nachrichten.at berichtete - befinde sich weiterhin in Lebensgefahr. Die Hintergründe der Konflikte zwischen dem späteren Opfer und dem Täter müssten erst noch ermittelt werden. "Das kann man derzeit noch nicht wissen."

Die Kurdische Gemeinde in Deutschland widersprach unterdessen Berichten, wonach es sich bei dem Mann und der Frau um Kurden handeln soll. Diese gehörten zu einem arabischen "Clan" aus dem Libanon und der Türkei, der unter dem Namen "Mhallami-Kurden" auftrete, aber kein Teil der kurdischen Gemeinschaft in Deutschland sei, teilte der Verband mit. Unabhängig davon dürfe eine derartige Tat "nicht mit kulturellem Rabatt im Strafmaß gemildert werden", erklärte der Vizevorsitzende Mehmet Tanriverdi. "Wer keine Achtung vor seinen Mitmenschen und dem Grundgesetz hat, hat auch keinen Platz in der Mitte der Gesellschaft." Behörden müssten energischer gegen derartige Clans vorgehen.

