Frau hatte 14 Würmer im Auge

Sie dürfte sich beim Reiten mit den Parasiten infiziert haben, hieß es einem Fallbericht der US-Fachzeitschrift "American Journal of Tropical Medicine and Hygiene".

Die Frau hatte ein Fremdkörpergefühl im linken Auge verspürt und sich zunächst selbst einen durchsichtigen Wurm entfernt. In der Folge ging sie zum Arzt, nach und nach wurden 14 Exemplare von Thelazia gulosa-Würmern entfernt. Erst nach 20 Tagen war Schluss.

Der Fall ereignete sich laut BBC bereits 2016 - Wissenschaftler berichteten über den Fall von Thelazia Gulosa aber nun zu Wochenbeginn.

Cattle worms were found in this Oregon woman's eye https://t.co/G4lh2ypdNF