Frau bei religiöser Zeremonie ins Meer gespült

LISSABON. Bei einer Zeremonie zu Ehren der Meeresgöttin Yemanja ist eine Frau in Portugal in den Atlantik gespült worden.

Die Zeremonie fand trotz höchster Sturmwarnung statt. Bild: (AFP)

Behörden zufolge suchten Rettungskräfte am Freitag weiter nach der 34-Jährigen. An der Feier am Donnerstagabend an der Costa Nova hatten trotz höchster Sturmwarnung zehn Menschen teilgenommen.

Lissabon. Insgesamt wurden vier der Feiernden von einer Welle mitgerissen, drei von ihnen konnten sich zurück an den Strand retten. In der Nähe ihres Treffpunkts wurde nach Angaben der Zeitung "Jornal de Noticias" Kerzen, frische Früchte, Halsketten und eine Schachtel mit zwei Paar Schuhen gefunden.

Die Gruppe ignorierte den Hinweis der Behörden, sich wegen starken Windes und hoher Wellen von der Küste fernzuhalten. An fast allen portugiesischen Stränden wehte am Donnerstag die rote Fahne. Was bei der Zeremonie genau passiert war, war laut dem Leiter der Suchaktion noch unklar.

Anhänger der afro-brasilianischen Meeresgöttin Yemanja feiern die Göttin jedes Jahr am zweiten Februar und schicken ihr Blumen als Glücksbringer ins Meer. In Portugal hängen etwa tausend Menschen dem Glauben an die Göttin an.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema