"Franzosen sind 20 Jahre hinten"

Die Filmschauspielerin Jane Birkin, 71, sieht in ihrer Wahlheimat Frankreich einen großen Nachholbedarf, was den Umgang mit Frauen angeht.

Jane Birkin Bild: APA

"Ich glaube, in Frankreich sind wir, was das Thema der sexuellen Belästigung betrifft, 20 Jahre hinterher", sagte die Britin. Auf die Frage, ob die Debatte in Frankreich viel bewegt habe, sagte sie: "Ehrlich gesagt nein. Wenig." Es sei "einfach nicht in der französischen Mentalität, den Leuten öffentlich den Prozess zu machen", sagte Birkin. "Man regelt das anders. So großartig ich es finde, dass all die Frauen, die bedroht und gedemütigt wurden, sich äußern, so sicher bin ich mir, dass ein paar Unschuldige unter die Räder kommen werden." So sei es immer: "Man will, dass die Dinge sich ändern, und denkt sich trotzdem: Mist, hoffentlich geht es nicht zu weit."

