Frankreichs Held heiratete seine Verlobte am Sterbebett

PARIS. Nur Stunden vor seinem Tod hat jener französische Polizist, der sich bei der Terrorattacke in einem Supermarkt am Freitag gegen eine Geisel austauschen ließ, seiner Verlobten das Ja-Wort gegeben.

Arnaud Beltrame ließ sich gegen eine Geisel austauschen und erlag seinen Verletzungen Bild: HO (APA/AFP/GENDARMERIE NATIONALE/HO)

Arnaud Beltrame wird in Frankreich als tragischer Held gefeiert: Bei der Geiselnahme in einem Supermarkt am Freitag ließ sich der 45-Jährige gegen eine Geisel austauschen. Er wurde vom Täter niedergeschossen und erlag in der Nacht auf Samstag in einem Spital in Carcassonne seinen Verletzungen.

Wie nun bekannt wurde, hat der Polizist seiner Verlobten Marielle nur Stunden vor seinem Tod das Ja-Wort gegeben. Eigentlich war die Hochzeit für Juni geplant gewesen, berichtete die britische Daily Mail. Nun hielt ein katholischer Priester die Zeremonie am Krankenbett des von vier Kugeln getroffenen Beamten ab.

Nationale Trauerfeier

Der von dem islamistischen Angreifer getötete Polizist soll mit einer nationalen Trauerfeier geehrt werden, teilte das französische Präsidialamt am Samstagabend in Paris mit.

Staatschef Emmanuel Macron würdigte den verstorbenen Polizisten als "Helden". Er verdiene "den Respekt und die Bewunderung der gesamten Nation", erklärte der Präsident. Beltrame habe "außerordentlichen Mut und Selbstlosigkeit bewiesen".

Auch Innenminister Collomb würdigte den Mut des Beamten: "Niemals wird Frankreich sein Heldentum, seinen Mut und sein Opfer vergessen", schrieb der Innenminister im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Beltrame hatte am Freitag einer weiblichen Geisel das Leben gerettet, indem er sich gegen sie austauschen ließ. Er wurde angeschossen und lebensgefährlich verletzt, bevor Spezialkräfte schließlich den Supermarkt im südfranzösischen Trebes stürmten. Mit dem Tod des Polizisten erhöhte sich die Zahl der Opfer bei dem islamistischen Angriff auf vier.

Ermittlungen laufen

Wie der Elysee-Palast ferner mitteilte, forderte Präsident Emmanuel Macron die Präfekten in den Verwaltungsbezirken auf, Verantwortliche derjenigen Behörden einzubestellen, die mit der Beobachtung "radikalisierter Personen" befasst sind. Die Vertreter von Geheimdiensten, Sicherheitskräften, Staatsanwaltschaften und Strafvollzugsbehörden sollten an die nach einem solchen Angriff vorgeschriebene erhöhte Wachsamkeit erinnert werden, teilte das Innenministerium mit.

Das Ministerium hatte die Präfekten bereits am Freitag daran erinnert, dass nach extremistischen Gewalttaten mit einer verstärkten "jihadistischen Propaganda" gerechnet werden müsse und dass vor allem bei öffentlichen Veranstaltungen "die höchste Wachsamkeit" gelten müsse.

Ein in Marokko geborener Franzose hatte in der südfranzösischen Stadt Carcassonne ein Auto geraubt und dann in einem Supermarkt in der Stadt Trebes mehrere Geiseln genommen. Bei der Angriffsserie starben insgesamt fünf Menschen, darunter der 25-jährige Attentäter, der sich als "Soldat" der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) bezeichnete.

Nach dem Terrorangriff in Südfrankreich haben Ermittler Notizen des Täters gefunden, die auf die Terrormiliz anspielen. Die handschriftlichen Aussagen seien bei einer Hausdurchsuchung am Samstag gefunden worden, berichteten mehrere französische Medien. Der Inhalt sei ziemlich verwirrend. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP erinnere das Geschriebene an ein Testament.

Sprengsätze gefunden

In dem Supermarkt, wo die Geiselnahme stattfand, wurden drei selbst gemachte Sprengsätze entdeckt. Wie die Deutsche Presse-Agentur weiter aus Justizkreisen erfuhr, wurden am Tatort in dem Örtchen Trebes auch eine Pistole vom Kaliber 7,65 und ein Jagdmesser entdeckt.

Der 25-jährige Radouane L. hatte am Freitagabend in einem Supermarkt in Trebes bei Carcassonne Geiseln genommen. Zuvor hatte er bereits einen Menschen getötet und zwei weitere verletzt. Nach der Geiselnahme mit mehreren Toten wurde der Angreifer von Spezialkräften erschossen. Radouane L. lebte in einer Wohnung in Carcassonne zusammen mit seiner Mutter und seinen Geschwistern. Bei den Angriffen kamen neben dem Attentäter vier Menschen ums Leben, 15 wurden verletzt. Der Angreifer hatte sich als "Soldat" des IS bezeichnet. Der IS reklamierte die Attacken für sich.

"Islamistischer Terroranschlag"

Der polizeibekannte Angreifer, ein in Marokko geborener Franzose, hatte seine Angriffsserie am Freitag früh begonnen. Nach Angaben des Anti-Terror-Staatsanwalts Francois Molins raubte der Täter zunächst in der Stadt Carcassonne ein Auto. Er tötete einen der Insassen und verletzte den Fahrer. Kurze Zeit später verletzte er mit Schüssen einen Polizisten, der mit Kollegen vom Joggen zurückkam.

Der Angreifer fuhr schließlich in das nahegelegene Trebes, stürmte in den Supermarkt und erschoss einen Mitarbeiter und einen Kunden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft rief er "Allah Akbar" (Gott ist der Größte) und bezeichnete sich als "Soldaten" der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Er habe gesagt, er sei bereit für Syrien zu sterben, und habe die Freilassung inhaftierter "Brüder" gefordert.

Zahlreiche Kunden konnten fliehen, die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und umstellte den Supermarkt. Später ließ sich Beltrame gegen die weibliche Geisel austauschen. Als der Geiselnehmer auf den Beamten feuerte, stürmten Eliteeinheiten der Gendarmerie den Supermarkt und erschossen den Angreifer.

Macron sprach von einem "islamistischen Terroranschlag", die IS-Miliz bezeichnete den Angreifer als einen ihrer "Soldaten". Frankreich war in den vergangenen Jahren wiederholt Ziel islamistischer Anschläge, dabei wurden mehr als 240 Menschen getötet. Bei der letzten Attacke in Marseille waren am 1. Oktober zwei Menschen getötet worden. Am tödlichsten war die Angriffsserie im November 2015 in Paris, bei der Islamisten 130 Menschen töteten.

ORF-Frankreich-Korrespondent Christophe Kohl berichtet von einer monatelangen Überwachung des marokkanischen Islamisten, die im Herbst 2017 aber schließlich eingestellt wurde.

