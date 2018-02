Foto von Ivanka Trump erhitzt die Gemüter ihrer Landsleute

Ein Twitter-Nutzer schrieb sarkastisch: „Ja, das macht total Sinn. Lasst uns jemanden, der noch nie für irgendetwas in seinem Leben arbeiten musste, eine Delegation anführen, die jede Minute ihres Lebens für die Möglichkeit, die sie jetzt haben, gekämpft haben.“

Selbst der US-Skiprofi Gus Kenworthy übte Kritik. Er postete ein Bild, auf dem zahlreiche Sportler in einer Halle versammelt sind, und schrieb: „Jeder hier hat so hart gearbeitet, um bei Olympia dabei zu sein. Gut, jeder außer Ivanka. Ganz ehrlich: Was macht die hier?“

So proud of all these people! Everybody here has worked so hard to make it to the Olympics and have the opportunity to walk in the closing ceremony! Well... Everyone except Ivanka. Honestly, tf is she doing here?? pic.twitter.com/sfJKi0VTDb