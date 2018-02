Flugzeugabschuss - Pilot wurde getötet

Die Russen werden sicher schon einen Vergeltungsplan wälzen.

Warum es in Syrien noch immer eine Rebellenbastion gibt?

Ja weil die Amis nach wie vor Waffen liefern. Haut sie endlich

nieder!

Nützt auch uns, denn dann können die Syrer heimfahren und

am Wiederaufbau mitwirken anstatt bei uns in Lagern herumsitzen!!!!