Flugverbot für Frauen: Tunesien stoppt Emirates-Flüge

Hintergrund ist ein Streit zwischen Tunesien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) über Sicherheitsrisiken, die von tunesischen Frauen ausgehen sollen.

Als Reaktion auf die Entscheidung der tunesischen Behörden stellte Emirates ab Montag den Flugverkehr zwischen Dubai und Tunesien ein.

Der stellvertretende VAE-Außenminister schrieb auf Twitter: "Wir haben unsere Brüder in Tunesien wegen Sicherheitsinformationen kontaktiert, die spezielle und vorübergehende Maßnahmen nötig gemacht haben".

Emirates will stop services between Tunis and Dubai, as instructed by the Tunisian authorities, with effect from 25 December 2017



???? ??? ??????? ??????? ????????? ??????? ?? ????? ???????? ???? ????? ???????? ??????? ?? ???? ??????? ???? ????? ???