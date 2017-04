Flug überbucht: Mann gewaltsam aus Flieger gezerrt

CHICAGO. Weil der Flug einer United-Airlines-Maschine von Chicago nach Louisville überbucht war, haben Sicherheitskräfte am Montag einen Passagier gewaltsam aus dem Flieger gezerrt.

Sie packten den Mann an Armen und Beinen und schleiften ihn aus der Maschine, berichteten mehrere Medien. Einige Passagiere machten von der Szenerie Aufnahmen und posteten sie im Internet.

Der Flieger sollte vier Crewmitglieder der Airline möglichst rasch nach Louisville bringen. Vier Fluggäste sollten dazu ihren Platz räumen. Deshalb bot die Airline Entschädigungen in der Höhe von mehreren hundert Dollar an, doch niemand meldete sich. Daraufhin sollte per Los entschieden werden. Drei Passagiere verließen freiwillig den Flieger. Als das Los auch auf den Mann traf und dieser sich weigerte auszusteigen, wurde er von den Sicherheitsleuten aus der Maschine getragen.

Er gab an, Arzt zu sein und seinen Dienst am nächsten Tag antreten zu müssen. Dennoch wurde er aus dem Flieger gezerrt. Die Passagiere zeigten sich schockiert. Der Flug nach Louisville hatte zwei Stunden Verspätung.

1 Kommentar (6146) · 10.04.2017 20:37 Uhr von reibungslos· 10.04.2017 20:37 Uhr Da dies unter Misshandlung mit nachhaltigen Auswirkungen (posttraumatische Belastungsstörung mit Einschränkungen im Beruf) fällt, wird er wohl die Fluglinie auf Schadensersatz in Millionenhöhe verklagen und auch gewinnen. Antwort schreiben

