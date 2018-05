Flug-Passagiere entgingen Katastrophe nur knapp

SAN FRANCISCO. Auf dem Flughafen von San Francisco sind Hunderte von Passagieren im vergangenen Sommer nur knapp einer Katastrophe entronnen.

Die Piloten einer landenden Maschine der Air Canada hatte statt der zugewiesenen Landebahn 28R ein parallel verlaufendes Rollfeld angepeilt, teilte die US-Flugsicherheitsbehörde NTSB nun Monate nach dem Vorfall mit.

Der selbst mit 140 Menschen besetzte Airbus sei weiteren vier auf dem Rollfeld wartenden Maschinen gefährlich nahe gekommen, ehe die Piloten die Gefahr erkannten, die Landung abbrachen und den Airbus wieder nach oben zogen. Nach Angaben der Behörde war das Flugzeug nur noch rund 20 Meter über dem Boden.

Wie viele Menschen in den wartenden Flugzeugen saßen, ist nicht bekannt. Die Piloten gaben in Befragungen der Behörde an, ihnen sei nicht bewusst gewesen, wie knapp sie über dem Boden waren, als sie durchstarteten.

1 Kommentar seppl63 (166) 04.05.2018 19:41 Uhr Da muss wohl einiges schief laufen, wenn man mit einem solchen Flugzeug einen reinen Sichtanflug ohne ILS durchführt und dann noch nicht einmal den Runway von einem Taxiway unterscheiden kann. Antwort schreiben

