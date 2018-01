"Flüchtlinge sollen auf lange Sicht zurückkehren"

Der Dalai Lama sieht kein ständiges Bleiberecht für Flüchtlinge in ihren Aufnahmeländern. "Auf lange Sicht sollten die Flüchtlinge wieder zurückkehren und ihre Heimat aufbauen", sagte das geistliche Oberhaupt der Tibeter im Interview mit dem Bremer "Kurier am Sonntag". Zugleich betonte er allerdings auch die moralische Pflicht der reichen Länder, Flüchtlingen zu helfen, ihnen Unterkunft, Nahrung und Bildung anzubieten.

Vorteile sieht er für beide Seiten. "Die junge Flüchtlingsgeneration kann in den Industrienationen Berufe und neue Technologien erlernen. So können reiche Länder ganz konkrete Entwicklungshilfe leisten", sagte Tenzin Gyatso (82), der 14. Dalai Lama.

Gegen Feindseligkeit

Papst Franziskus hat in einer Messe im Petersdom in Rom Feindseligkeit gegenüber Zuwanderern kritisiert. Zugleich appellierte er an die Migranten, sich zu integrieren und Vorbehalten in den Aufnahmeländern mit Verständnis zu begegnen. "In der Welt von heute bedeutet aufnehmen, kennenlernen und anerkennen für die Neuangekommenen, die Gesetze, die Kultur und die Traditionen der Aufnahmeländer kennenzulernen und zu achten. Dies bedeutet ebenso, ihre Ängste und Sorgen hinsichtlich der Zukunft zu verstehen", sagte das katholische Kirchenoberhaupt.

Es sei nicht einfach, die Kultur, die Gedanken und Erfahrungen der Menschen zu verstehen, "die so verschieden von uns sind", sagte Franziskus. "Und so verzichten wir oft auf die Begegnung mit dem anderen und errichten stattdessen Barrieren zu unserer Verteidigung."

Papst-Reise nach Chile und Peru

Gestern ist der Papst zu seiner sechsten Reise nach Lateinamerika aufgebrochen, die ihn nach Chile und Peru führt. Im Fokus stehen Begegnungen mit Indios und Migranten. In Chile trifft Franziskus Vertreter der Mapuche, die für die Rückgabe ihrer Ländereien kämpfen. Außerdem will er mit zwei Opfern der Pinochet-Diktatur zusammenkommen, in Santiago de Chile ein Armenheim der Kirche besuchen und im nordchilenischen Iquique die Lage der Arbeitsmigranten aus Bolivien, Peru, Kolumbien, Venezuela und Haiti thematisieren.

In Peru besucht der Heilige Vater von Donnerstag bis Sonntag Lima, das Departement Madre de Dios im Amazonasgebiet, wo illegaler Bergbau die Lebensgrundlage der Indios zerstört, und die nordperuanische Küstenstadt Trujillo.

