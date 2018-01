Feuerwehrmann fing fallendes Kind bei Wohnungsbrand

Toll, dass der Feuerwehrmann so gut gefangen hat !!

Irgendwie wirkte er allerdings etwas überrascht. Ich aber auch, weil der Mann war ja schon auf der Leiter und wäre wohl 3 Sekunden später soweit herunten gewesen, dass es ungefährlicher gewesen wäre.

Aber ist ja zum Glück gut ausgegangen !!!!



BTW:

Bitte auch immer in Erinnerung halten, dass wir ein gutes, funktionierendes Feuerwehrsystem haben, bei dem die Feuerwehr da ist, BEVOR ein Haus so derart in Vollbrand steht und Leute durchs Feuer gerettet werden müssen.

Wenn man das Netz ausdünnt und Anfahrtszeiten von 30 Minuten bei uns auch Einzug halten, dann müssen wir wohl auch auf solche Videos bei uns gefasst sein.

Den Menschen, die im Feuer gefangen sind, ist es lieber es kommt ein semiprofessioneller, freiwilliger Feuerwehrmann sofort, als ein hochprofessioneller Berufsfeuerwehrmann in 30 Minuten.