Feuerwehreinsatz: Deutsche wollte Schuhe in Ofen trocknen

KIEL. Hausschuhe sind nicht feuerfest. Diese Erfahrung machte eine Seniorin am Ostersonntag in Kiel.

(Symbolbild) Bild: vowe

Die feuchten Pantoffeln gingen in Flammen auf, als die Frau versuchte, sie im Backofen zu trocknen. Als die Rettungskräfte in dem Haus im Stadtteil Elmschenhagen eintrafen, war die Wohnung bereits vollkommen verqualmt, sagte am Montag ein Sprecher der Feuerwehr. Die Seniorin kam in ein Krankenhaus.

