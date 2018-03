Feuerwehr rettete festgefrorenen Hund von Schiff

KÖLN. Die Kölner Feuerwehr hat einen auf einem Schiff festgefrorenen Hund gerettet.

Laut der Wasserschutzpolizei in Duisburg ging am Samstag ein Notruf wegen des Golden Retrievers ein, der im Rheinhafen Niehl bei Minusgraden in einer Hundehütte lag. Er war mit seinem Fell angefroren und konnte sich nicht bewegen. Die Feuerwehr befreite ihn und brachte ihn in ein Tierheim. Die Besitzer wurden angezeigt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema