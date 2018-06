Explosion in Reihenhaus: Mutter, Sohn und Nachbarin tot

BREMEN. Durch eine Explosion in einem Reihenhaus sind Donnerstagfrüh in Bremen eine 41-jährige Frau, ihr siebenjähriger Sohn und deren 70-jährige Nachbarin ums Leben gekommen.

Das Haus wurde völlig zerstört. Bild: APA

Ermittlungen der Kriminalpolizei sollen nun Aufschluss über die Explosionsursache bringen.

Die Feuerwehr war um 4.35 Uhr von zahlreichen Menschen per Notruf von dem Unglück informiert worden. Die Einsatzkräfte meldeten bereits auf der Anfahrt eine große Rauchsäule über Bremen-Huchting. Am Unglücksort bot sich den insgesamt 120 Feuerwehrleuten ein Bild der Verwüstung: Eines der beiden Gebäude war total zerstört, das andere zum Teil.

Die Feuerwehr musste zunächst einen Brand in dem völlig zerstörten Haus löschen, bevor nach Opfern gesucht werden konnte. Vorsorglich wurden auch die Nachbargebäude evakuiert. Zudem waren in der Nähe eine Garage und ein Auto in Brand geraten. In einem Umkreis von hundert Metern richteten umherfliegende Trümmerteile erhebliche Schäden an Fahrzeugen und Gebäuden an.

Eine Anrainerin musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unglücksursache blieb zunächst unklar. Bremens Bürgermeister Carsten Sieling äußerte sich erschüttert nach dem Unglück. "Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden der Opfer", erklärte er in der Hansestadt. "Jetzt geht es darum, für die weiteren Betroffenen schnelle Unterstützung zu leisten."

