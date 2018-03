Explosion in Kabul: 26 Tote

KABUL. Bei einer Explosion in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es zahlreiche Opfer gegeben.

Mindestens 26 Menschen seien getötet und 18 weitere verletzt worden, erklärte ein Behördensprecher am Mittwoch. Die Detonation ereignete sich demnach in der Nähe einer heiligen Stätte der Schiiten im Westen der afghanischen Hauptstadt.

Der Anschlag ereignete sich zu Beginn der Feiern zum persischen Neujahrsfest Naurus. In der jüngsten Vergangenheit kam es in Kabul immer wieder zu schweren Anschlägen. Neben der Islamisten-Miliz IS bekannten sich die radikalislamischen Taliban dazu

