Explosion am Dortmund-Bus vor CL-Viertelfinale

DORTMUND. Nach drei Explosionen am Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ist das Viertelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League gegen AS Monaco abgesagt worden.

Bild: Reuters

Das Spiel um 20.45 Uhr wurde abgesagt! Das Spiel wird am Mittwoch, 12. April, um 18.45 Uhr neu angesetzt. Die Karten fürs Stadion behalten ihre Gültigkeit, gab der Verein über Twitter bekannt. Bereits am Mittwoch kommender Woche ist das Rückspiel in Monaco angesetzt.

Das Spiel #bvbasm wurde soeben abgesagt. Neuansetzung: Mittwoch, 12.04. 18.45 Uhr. Tickets behalten Gültigkeit. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11. April 2017

Kurz nach der Abfahrt des BVB-Teams vom Hotel zum Stadion waren in der Nähe des Mannschaftsbusses Sprengsätze explodiert. Das teilte die Polizei in Dortmund mit. Der BVB-Bus wurde nach Vereinsangaben an zwei Stellen beschädigt.

"Die ganze Mannschaft ist in einer gewissen Schockstarre. Wir müssen versuchen, das in irgendeiner Weise zu kanalisieren. Das wird nicht einfach, wir müssen morgen spielen. Solche Bilder bekommst du nicht aus dem Kopf raus", sagte Borussia-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Stadionsprecher Norbert Dickel informierte die Fans vor Ort: "Es besteht jetzt hier im Stadion kein Grund zur Panik", sagte Dickel, der von einem "gravierenden Zwischenfall" sprach. Die Fans wurden aufgefordert, zunächst im Stadion zu bleiben. Die Infos wurden mehrsprachig im Stadion angezeigt.

Innenverteidiger Marc Bartra wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, bestätigte Dortmund-Boss Hans-Woachim Watzke.

Bei der Explosion wurde @MarcBartra verletzt und befindet sich derzeit im Krankenhaus. Gute und schnelle Genesung, Marc! #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11. April 2017

Goalie Roman Bürki sagte der Schweizer Zeitung "Blick", dass Bartra von Splittern der zerbrochenen Scheiben verletzt worden ist. "Ich saß in der hintersten Reihe neben Marc Bartra, der von Splittern der zerborstenen Rückscheibe getroffen wurde. Der Bus bog auf die Hauptstraße ein, als es einen Riesenknall gab - eine regelrechte Explosion." Dann hätten sich die Spieler geduckt und auf den Boden gelegt, so Bürki. "Wir wussten ja nicht, ob noch mehr passiert."

"Bitte warten Sie auf offizielle Informationen + unterlassen Gerüchte und Spekulationen. Damit unterstützen Sie uns sehr", twitterte die Polizei. Der Ort der Explosionen wurde weiträumig abgesperrt.

Bitte warten Sie auf offizielle Informationen +unterlassen Gerüchte und Spekulationen. Damit unterstützen Sie uns sehr. — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 11. April 2017

Die Mannschaft sollte mit einem anderen Bus zum Stadion gebracht werden. Mehrere Spieler hielten sich vor der Unterkunft auf. Nach der Absage kehrte das Team in das Hotel zurück.

In einer weiteren Polizeimitteilung hieß es: "Nach jetzigem Kenntnisstand sind die Scheiben des Busses (ganz oder teilweise) geborsten und eine Person wurde verletzt. Um was es sich bei der Explosion genau gehandelt hat oder wo genau etwas explodiert ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden."

Die Sicherheitskräfte suchten die Umgebung mit einer Drohne ab. Es werde geprüft, ob möglicherweise ein weiterer Sprengsatz deponiert worden sei, sagte ein Polizeisprecher am Einsatzort.

Die Monaco-Fans skandierten "Dortmund, Dortmund". Und sie stimmten im Stadion Dortmund-Gesänge an:

Monaco fans chanting 'Dortmund' in a show of solidarity tonight. Superb. ??

pic.twitter.com/YorwPDQRnx — Football__Tweet (@Football__Tweet) 11. April 2017

Tausende Zuschauer hatten sich bereits im Stadion befunden, ihre Heimreise gestaltete sich problemlos.

Geschockte Mannschaft

"Wir waren natürlich geschockt. Die Mannschaft war geschockt", sagte Borussia-Geschäftsführer Watzke. Auch Trainer Thomas Tuchel habe die Attacke direkt mitbekommen, berichtete Watzke: "Thomas war natürlich auch geschockt, weil eine der Explosionen wohl direkt an seiner Seite stattgefunden hat."

"Ich hoffe das es uns in irgendeiner Weise morgen gelingt, einigermaßen wettbewerbsfähig wieder auf dem Feld zu stehen", ergänzte Watzke. BVB-Präsident und Ligapräsident Reinhard Rauball äußerte die Hoffnung, dass das Team zu einer Trotzreaktion fähig sei. "Das wäre das Allerschlechteste, wenn durch eine derartige Handlung heute Abend diejenigen auch noch Erfolg haben, dass die Mannschaft sich beeinflussen lässt. Ich bin überzeugt, dass Trainer und Mannschaft genau den richtigen Weg gehen werden und morgen eine bestmögliche Leistung abrufen werden", sagte Rauball.

