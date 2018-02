Etiketten im Supermarkt vertauscht - Mann muss 200.000 Euro Strafe zahlen

MÜNCHEN. Der 58-Jährige hatte an einer Selbstbedienungskasse mehrmals falsch abgerechnet.

Ein 58-Jähriger ist vom Münchner Amtsgericht zu einer Rekordstrafe von 208.000 Euro verurteilt worden. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung.

Der Mann war im Dezember in einem Supermarkt im Münchner Stadtteil Haidhausen beim Ladendiebstahl erwischt worden. Er hatte Kalbsleber in eine Obstverpackung gesteckt und an der Selbstbedienungskasse als billigeres Produkt abgerechnet.

Bei der Bemessung der Geldstrafe legte der Richter das Monatseinkommen des Mannes von 24.000 Euro zugrunde. Der Mann wurde in Untersuchungshaft genommen. Er wurde laut SZ unter anderem schon wegen Steuerhinterziehung zu Freiheitsstrafen und einer Geldstrafe von 400.000 Euro verurteilt.

