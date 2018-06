Ermittler werfen Tunesier Herstellung von Bio-Waffen vor

Tunesier oder Algerier oder Libyer oder Gefährder oder gleich IS - Terrorist?

Wer weiß denn was sich bei uns herumtreibt?

Wer weiß wie gut die vernetzt sind, wer weiß (ich nicht!) wie man ins Darknet kommt und was es dort für "tolle" Dinge gibt?

Wer weiß, was aus den 50 restlichen Rizin Samen geworden ist?

Genau. Keiner.

Welcome!