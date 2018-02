Mehr Weltspiegel

SCHWEINFURT. Bei einem Autobahnunfall im Landkreis Schweinfurt sind in der Nacht zum Sonntag zwei ...

DORTMUND. Eine 16-jährige Jugendliche soll in Dortmund eine 15-Jährige erstochen haben.

TOKIO. Nach dem Mord an einer jungen Frau in Japan, von der bisher nur der abgetrennte Kopf gefunden ...

ADEN. Bei zwei Selbstmordanschlägen in der jemenitischen Hafenstadt Aden sind nach Angaben von Augenzeugen ...

NEU-DELHI. Ein Autofahrer in Indien hat am Samstag sein Fahrzeug in eine Gruppe von Schulkindern gesteuert ...