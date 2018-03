"Entweder seid ihr für uns oder gegen uns"

Beim "Marsch für unsere Leben" protestieren heute in Washington Hunderttausende gegen Waffengesetze.

Schüler demonstrieren in Washington immer wieder gegen die Waffengesetze. Bild: Reuters

Cameron Kasky bring eine klare Botschaft mit zum "Marsch für unsere Leben", den er und andere Überlebende des Schulmassakers von Parkland (Florida) organisiert haben: "Entweder seid ihr für oder gegen uns", sagt er an die Adresse der Politiker gerichtet. Seine Generation, so Cameron, sei dankbar für jede Unterstützung der Älteren. "Aber wir brauchen euch nicht."

Daraus spricht der Zorn eines Betroffenen, der am Valentinstag in seiner Schule vor einem bis an die Zähne bewaffneten Amokläufer flüchtete, der siebzehn seiner Mitschüler mit seinem Schnellfeuergewehr umbrachte. Ähnlich argumentiert auch Emma Gonzalez, die seit der Tragödie zu einer Kultfigur der Gegner des Waffenwahns in den USA aufstieg.

Es ist aber auch die Hoffnung von mehr als einer halben Millionen Menschen, die heute zu einer der größten Demonstrationen für schärfere Waffengesetze in Washington erwartet werden.

Solidaritätsdemos weltweit

Weltweit gibt es von Auckland über Berlin bis hin nach Toronto Aufrufe zu Solidaritätskundgebungen und Unterstützung für die drei Kernforderungen des "March for our Lives": Verbot von kriegstauglichen Schnellfeuergewehren, umfassende und lückenlose Personenüberprüfungen vor dem Waffenverkauf sowie ein Verbot von Hochleistungs-Magazinen.

Die progressive Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, sagte, sie freue sich darauf, "diese Kundgebung nach Kräften zu unterstützen". Niemand weiß besser als Bowser, wie schwierig das in der Praxis ist. Das Höchstgericht kassierte vergangenes Jahr ein lokales Gesetz, das das Tragen von Waffen in Washington einschränkte.

"Das Timing der Demonstration ist sehr unglücklich", sagt Senator Jeff Flake, der zu den wenigen Republikanern gehört, die offen für Änderungen im Waffenrecht sind. Die Abgeordneten werden schon nicht mehr in der Stadt sein, wenn die Schüler demonstrieren. Die Politiker kehren erst am 9. April in die US-Hauptstadt zurück. Bis dahin dürfte die riesige Kundgebung in der Kurzlebigkeit der Nachrichtenzyklen in Donald Trumps Amerika schon ferne Vergangenheit sein.

Die Schüler erwartet ein Marathon

Veteranen der Bewegung gegen Waffen wie Shannon Watts von "Moms Demand Action" wissen nur zu gut, dass auf die Schüler ein Marathon wartet. Der "Million Mom March" als Reaktion auf das Massaker von Columbine 1999 brachte eine Million Menschen auf die Mall in Washington. Dennoch sind die Waffengesetze seither nicht schärfer, sondern laxer geworden.

