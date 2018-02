Englische Polizei meldet "schweren Vorfall" in Leicester

LONDON. In der britischen Stadt Leicester hat es nach Angaben der Polizei am Sonntagabend einen schweren Zwischenfall gegeben.

Auf Twitter kursieren bereits Bilder von der heftigen Explosion. Bild: Twitter/Jane Crofton

Alle verfügbaren Rettungskräfte seien in der Stadt in Mittelengland im Einsatz, hieß es, ohne dass zunächst weitere Details bekannt wurden. Die Bürger wurden aufgefordert, das betreffende Gebiet zu meiden.

Örtliche Medien berichteten unter Verweis auf Augenzeugen, es habe einen lauten Knall gegeben, der an eine Explosion erinnert habe. Auf einem auf Twitter geposteten Video scheint ein Feuer in einem Gebäude in der Wohnstraße ausgebrochen zu sein.

BREAKING: Footage emerges showing the aftermath of an apparent explosion in Leicester City Centre - via @bbcemt pic.twitter.com/vptMS1xEcv — Raheem Rashid (@RaheemRashid) 25. Februar 2018

Die Zeitung "The Telegraph" berichtete auf ihrer Homepage von unbestätigten Berichten in Sozialen Medien, dass es um circa 7.10 Uhr Ortszeit zu einer "massiven Explosion" an einem polnischen Geschäft in der Hinckley Road in Leicester gekommen sei. Gepostete Bilder und Videos zeigten Flammen, die aus einem Gebäude kommen.

| Major Incident |



19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area. — LeicestershirePolice (@leicspolice) 25. Februar 2018

Alle Arten von Rettungskräften seien im Einsatz, hieß es unter Berufung auf einen Tweet der Stadtpolizei. "Die Carlisle Street und ein Teil der Hinckley Road sind gesperrt. Bitte bleiben sie der Gegend fern", twitterte die Polizei demnach.

Leicester liegt in Mittelengland und hat rund 330.000 Einwohner.

