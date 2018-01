Eiseskälte in den USA - hochsommerliche Temperaturen in Australien

NEW YORK. Während Eis und Schnee den Nordosten der USA fest im Griff haben, kämpfen die Feuerwehren in Australien bei hochsommerlichen Temperaturen gegen Buschbrände.

In Revere im Bundesstaat Massachusetts froren Autos auf der Straße an. Bild: twitter.com/adam28691

Mindestens 22 Menschen seien seit Beginn der Kältewelle in den USA ums Leben gekommen, meldete am Sonntag der Sender CNN. Zwar haben Meteorologen für Mitte der Woche eine Aufwärmung vorhergesagt. Bis Montag sollte aber noch einmal ein Eissturm durch die Städte des Ostens und des mittleren Westens fegen. Neue Temperatur-Minusrekorde seien am Sonntag möglich, hieß es vom Nationalen Wetterdienst.

An der Nordostküste der USA hat es seit voriger Woche heftig geschneit. In Küstenzonen des Staates Massachusetts gab es auch Überschwemmungen mit anschließend gefrierendem Atlantikwasser.

Am Samstag wurden in den USA 450 Flüge gestrichen, mehr als 3.800 hatten Verspätung. Reisende am John F. Kennedy Airport in New York klagten über stundenlange Wartezeiten. In Charleston im Staat South Carolina konnte der Flughafen am Samstag nach drei Tagen wieder öffnen.

Die Großwetterlage in Nordamerika wird aber in den nächsten Tagen nicht mehr aus der Arktis, sondern vom Pazifik her bestimmt. Im Laufe der Woche bedeute dies eine Aufwärmung mit Temperaturen sogar über dem jahreszeitlichen Durchschnitt auch im Osten der Vereinigten Staaten, erwarten die Meteorologen.

AUA-Maschine musste umdrehen

Besonders betroffen war der Flughafen JFK in New York. Mehr als 3420 US-Flüge waren verspätet, mehrere Maschinen auf Transatlantikstrecken kehrten auf halbem Weg wieder um, so eine AUA-Maschine mit 212 Passagieren aus Wien.

Die für die New Yorker Flughäfen zuständige Behörde Port Authority erklärte das Chaos vom Samstag mit Umbuchungen nach dem Wintersturm vom Donnerstag sowie durch den Sturm entstandenen Schäden an der Ausrüstung an den Flughäfen. Dies habe zu erheblichen Verspätungen geführt.

Die Internetseite Flightradar24 meldete, mindestens zwölf internationale Flüge hätten am JFK rund zwei Stunden auf ein Gate warten müssen. Viele Passagiere klagten über stundenlange Wartezeiten auf den Rollfeldern und anschließende Verzögerungen bei der Gepäckausgabe, was sich insbesondere für kleine Kinder und ältere Menschen als große Herausforderung dargestellt habe.

Video: Kältewelle verursacht Flugchaos

Lange Wartezeiten

"Bin seit mehr als drei Stunden auf dem Rollfeld von JFK gestrandet", schrieb der Passagier einer Alitalia-Maschine, Chris Mendez, im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Mehrere Passagiere benötigen medizinische Hilfe, die Crew kommuniziert nicht, Babys schreien vor Hunger, und die Leute rufen vom Flugzeug aus die Polizei an", schrieb er.

"Verliere die Geduld", twitterte der Passagier eines Virgin-Atlantic-Flugs am Flughafen JFK, James Allen. Er habe drei Stunden auf dem Rollfeld und anschließend zwei Stunden am Gepäckband verbracht. "Zwei kleine Kinder, hungrig, durstig und müde, keine Toiletten und keine Hilfe bei der Gepäckausgabe, sehr unschön", schrieb er.

Mehrere Maschinen auf Transatlantik-Strecken gaben bereits vor der Landung auf und machten kehrt. Dazu zählte neben der AUA-Maschine aus Wien laut Flightradar24 auch eine Lufthansa-Maschine aus Frankfurt, die wegen der "Auslastungsgrenze am JFK" über Irland und Großbritannien umdrehten. Eine Aeroflot-Maschine aus Moskau kehrte über Island um.

Andere Flüge wurden umgeleitet, darunter eine Norwegian-Air-Maschine aus London, die 112 Kilometer nördlich von New York am Flughafen Stewart International landete. Ein Flugzeug der Japan Airlines aus Tokio wurde der Flug-Website zufolge nach Boston umgeleitet.

Zusätzlich zu dem Chaos waren am späten Freitagabend zwei Maschinen am JFK an den Tragflächen kollidiert. Es entstand Sachschaden an beiden Flugzeugen, verletzt wurde aber niemand, wie die Behörden erklärten.

Die Internetseite Flight Aware hatte früher am Samstag gemeldet, dass an den New Yorker Flughäfen JFK und La Guardia 20 beziehungsweise 30 Prozent der Flüge gestrichen worden seien. Am Bostoner Logan-Flughafen waren es demnach ebenfalls 30 Prozent. Am Freitag waren etwa 4.300 Flüge ausgefallen, rund 3.500 weitere hatten zum Teil erhebliche Verspätungen. Flugausfälle und -verspätungen gab es am Samstag auch am Flughafen von Toronto.

Kälterekorde purzeln

In Teilen der US-Staaten Connnecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Rhode Island, Vermont und Virginia lag der Schnee mehr als 30 Zentimeter hoch, wie der US-Wetterdienst NWS mitteilte. Tausende Schneepflüge waren zur Räumung der Straßen im Einsatz.

In New York meldete der Wetterdienst am Samstag die niedrigsten jemals registrierten Tageshöchsttemperaturen. Der Hudson River war teilweise zugefroren. Die Behörden warnte vor Frostbeulen an nicht geschützter Haut binnen zehn Minuten. Am Mount Washington im Staat New Hampshire wurde am Samstag mit minus 37,8 Grad Celsius die zweitniedrigste Temperatur auf der Welt gemessen. In Kanada wurden für das nördliche Ontario und Quebec minus 50 Grad Celsius vorhergesagt.



Abkühlung am berühmten Bondi Beach in Sydney ist dieser Tage gefragter denn je.Foto: afp

Buschbrände im Süden Australiens

Heftige Buschbrände bei hochsommerlichen Temperaturen haben Feuerwehren im Süden Australiens über das Wochenende Dauereinsätze beschert. In den Bundesstaaten Victoria und Südaustralien brannten Häuser nieder, große Flächen mit Busch und Grasland standen in Flammen.

In Currum Downs, einem südöstlichen Vorort von Melbourne, wurde ein 15-jähriges Mädchen als mutmaßliche Brandstifterin ermittelt. In Sydney wurde die höchste Temperatur seit Jahrzehnten gemessen - gut 47 Grad Celsius.

In Currum Downs hatte sich am Samstag eine breite Feuerfront gebildet, so die australische Nachrichtenagentur AAP. Mindestens ein Wohnhaus sowie mehrere Schuppen und Zäune wurden zerstört oder beschädigt. 30 Häuser wurden zeitweilig evakuiert.

Brandbekämpfer waren die ganze Nacht auf Sonntag im Einsatz. Das Feuer war am Samstagnachmittag bei Außentemperaturen von über 40 Grad Celsius ausgebrochen. Das Mädchen, das den Brand verschuldet haben soll, werde sich nun in Kürze vor einem Jugendgericht verantworten müssen, berichtete AAP.

In Benalla, rund 200 Kilometer nordöstlich von Melbourne, gab es am Sonntag nach einem plötzlich auflodernden Grasfeuer Alarm. "Verlassen Sie Ihre Häuser, Sie sind in Gefahr", so die Lautsprecherdurchsagen. Der Brand auf etwa 100 Hektar Fläche konnte aber schnell eingedämmt werden.

In der Gemeinde Sherwood im Bundesstaat Südaustralien wurde ein Feuerwehrtrupp zeitweilig in seinem Fahrzeug von Flammen eingeschlossen, blieb aber unversehrt. Nach Angaben der Brandschutzbehörden verbrannten 12.100 Hektar Busch- und Farmland. "Eine Anzahl Häuser und anderer Bauten fielen dem Feuer zum Opfer", hieß es in einer Mitteilung. Am Sonntag schien rund um Sherwood das Schlimmste vorüber, nachdem die Temperaturen wieder gesunken waren.

In Adelaide, der Hauptstadt Südaustraliens, waren am Samstagmittag 42,3 Grad Celsius gemessen worden. Dies wurde noch übertroffen von Sydney: Dort waren es am Sonntag 47,3 Grad - der höchste Wert seit 1939. Wegen der Hitze musste das ATP-Tennisturnier in Sydney unterbrochen werden, nachdem die Französin Kristina Mladenovic wegen der hohen Temperaturen in der ersten Runde aufgegeben hatte.

Im Kampf gegen die Hitze nahmen diese Cricket-Fans einen Sonnenbrand in Kauf.Foto: afp

