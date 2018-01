Eingeschlossene Höhlenwanderer in der Schweiz wieder zu Hause

MUOTATHAL. Die acht Männer, die seit Sonntag im Höhlensystem Hölloch im Schweizer Muotathal eingeschlossen waren, sind wieder zu Hause.

Tagelang saßen sie im Schweizer Höhlensystem Hölloch fest. Bild: dpa (APA/ELMAR GUBISCH)

Durch knietiefes Wasser watend, haben die sieben Touristen und ihr Führer am Donnerstag aus der Höhle gelangen können.

Die Touristengruppe war Samstagfrüh zu ihrer Tour aufgebrochen und hätte am späteren Sonntagnachmittag die Höhle wieder verlassen sollen. Im Verlaufe der Nacht füllte sich wegen des starken Regens ein Siphon mit Wasser und versperrte den Weg zum Ausgang.

Das Wasser in der Höhle sei dann zwar rascher zurückgegangen als erwartet, hieß es am Freitag seitens der Einsatzleitung der Höhlenrettungsorganisation Speleo-Secours Schweiz. Es sei aber nicht auszuschließen gewesen, dass der Wasserpegel wieder ansteige.

Am Donnerstagvormittag wurde deshalb entschieden, das Zeitfenster zum Verlassen der Höhle zu nutzen. Der Weg aus dem Biwak nach draußen habe rund zweieinhalb Stunden in Anspruch genommen, erklärte die Höhlenrettungsorganisation in Muotathal.

Die Eingeschlossenen mussten bei ihrem Weg an die Erdoberfläche durch knietiefes Wasser im Siphon waten und auch noch andere kleinere Seen überwinden. Schwimmen wäre in der sechs Grad kalten Höhle keine Option gewesen.

Speleo-Einsatzleiter Stefan Nussbaumer, der die Zeit mit den Eingeschlossenen in der Höhle verbracht hatte, sagte, nach dem Austritt hätten die Männer erst einmal tief Luft geholt. Danach sei es zum Duschen gegangen- ein erstes Mal nach fast einer Woche. Dann seien die Emotionen hervorgebrochen, die Gruppe habe ihr Maskottchen hochleben lassen.

Ein Bus brachte die Abenteurer dann nach Hause, um Mitternacht waren alle wieder bei ihren Familien, wie Trekking-Organisator Peter Draganits sagte. Er betonte, unter den gleichen Vorzeichen gäbe es keinen Grund, die Tour nicht wieder durchzuführen. Die Natur sei einfach unberechenbar.

"Natürlich macht man sich auch Vorwürfe", sagte Draganits. Aber es sei keine Katastrophe gewesen, sondern ein Abwarten. Die Angehörigen seien stets informiert und entsprechend beruhigt gewesen. Verletzt worden sei niemand.

Gleichwohl werde er prüfen, ob man allenfalls etwas anpassen müsse. "Ich bin am diskutieren, ob wir weitere Messstationen einrichten sollten, das Klima ändert sich ja auch. Vor 20 Jahren war das überhaupt nie ein Thema, die Winter werden wärmer."

Die Eingeschlossenen waren 25 bis 55 Jahre alte Männer aus der deutschen Schweiz. Sie hielten sich nach Angaben des Organisators der Höhlenexpedition in einem gut sowie ausreichend mit Nahrung und Medikamenten ausgerüsteten Biwak auf.

Wegen der starken Regenfälle war eine Bergung vorerst nicht möglich gewesen. Einsatzkräfte brachten aber Versorgungsmaterial und Essen ins Biwak. Mitglieder einer Rettungskolonne machten sich auf den Weg zu den Eingeschlossenen. Sie stiegen rund 300 Höhenmeter durch teils nasse Schächte ab und erreichten nach acht Stunden die Touristengruppe im Biwak. Dieser Weg kann nur von Alpinisten begangen werden.

Das vim Muotathal im Kanton Schwyz gilt als eines der größten Höhlensysteme der Welt. Immer wieder werden Höhlenbesucher eingeschlossen - meistens im Winter, da sich diese Jahreszeit wegen des tiefen Wasserstandes normalerweise am besten für Expeditionen eignet.

