"Eine Wohnung kaufen ist billiger"

Vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland wuchern die Hotel- und vor allem die Privatzimmerpreise

Das WM-Maskottchen - Wolf "Sabiwaka" - in Moskau Bild: APA/AFP/MLADEN ANTONOV

Viereinhalb Monate vor Beginn der Fußball-WM herrscht leichte Torschlusspanik. "Alle Zimmer ausverkauft, alles besetzt", meldete Radio Kommersant FM aus Hotels in Saransk, Wolgograd und Jekaterinburg. "In den WM-Städten geht der Wohnraum zu Ende." Nach Angaben des Buchungsportals OneTwoTrip sind in Nischni Nowgorod, Kasan und Samara über 90 Prozent der Hotels ausgebucht, in Jekaterinburg fast 98 Prozent, in Saransk und Wolgograd komplett.

Und in allen elf Städten wuchern die Preise, nach Angaben der Staatsagentur Rosturism haben sich einige Hotels 40-fache Preissteigerungen erlaubt. Noch dreister kalkulieren die Vermieter privater Wohnungen. So wird auf booking.com eine Wohnung in Saransk für 12 WM-Nächte um umgerechnet 35.000 Euro angeboten. "Kaufen wäre billiger", räsoniert Wadim Prassow, Vizepräsident des Gaststätten- und Hotelbesitzer-Verbandes Russlands. Aber er versichert den OÖN: "Es wird niemand auf der Straße übernachten müssen."

Markt soll den Preis noch drücken

Experten verweisen darauf, dass viele Hotels ihren WM-Wohnraum wegen 18 Prozent Kommission nicht über die Buchungsportale anbieten, sondern direkt. Dass viele einen Großteil ihrer Zimmer zurückhalten, um sie vor den Spielen an schon angereiste Fans zu verkaufen. Und dass schon im Februar viele für die Teilnehmerverbände reservierte, aber nicht benötigte Hotelzimmer wieder frei werden.

Beobachter erwarten bis zu 1,5 Millionen ausländische und gar 15 Millionen russische WM-Touristen. Die wirklichen Zahlen werden viel niedriger sein. Insgesamt gibt es 2,6 Millionen WM-Tickets, bisher wurden knapp 750.000 verkauft.

Nach Ansicht Sergei Kolesnikows vom Moskauer "Alliance Hotel Management" wird der Markt selbst den Preis wieder drücken: "Viele Leute sehen die Wahnsinnsforderungen auf booking.com, tippen sich den Zeigefinger an die Stirn und bleiben zuhause, um die Spiele im Fernsehen zu verfolgen."

Dazu hat der Staat inzwischen Höchstpreise für Hotels festgelegt, 529 Dollar für eine Dreistern-Übernachtung in Sankt Petersburg, 197 Dollar in Saransk… 41 Anbieter, die mehr forderten, landeten auf einer Schwarzen Liste von Rosturism, ihnen drohen Bußverfahren.

Es sei nicht gerade gerecht, dass der Staat die Hotelpreise reglementiere, nicht aber die Preise für Privatzimmer, sagt Prassow. "Nur ist es kaum möglich, jede Wohnung darauf zu überprüfen, wie viel Sterne sie verdient hat." Er rät ausländischen Fans, sich wie ihre Mannschaften eine "Basis" zu suchen. "Am besten buchen sie für die ganze Zeit ein preiswertes Hotel in einer touristisch und kulturell interessanten Stadt wie Jaroslawl oder Wladimir am Goldenen Ring, mit Schnellzugverbindungen zum Hauptspielort Moskau." Zu sehr vielen Spielen im Landesinneren könnten sie von Moskau kostenlos per Nachtzug anreisen.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar mynachrichten1 (11053) 24.01.2018 10:28 Uhr Grauslich, was sich die Kapitalisten dieser Erde so an Preis Presserei leisten. Und wenn sich jemand dort wirklich eine Wohnung kauft und keine dementsprechenden hochrangigen kennt, dann weiß er wenn es blöd hergeht auch nie, wie lange er dann nicht gewisse unmoralische Zustandsänderungen ertragen muss. Selbst in EU in Ungarn haben dann Grundstücksbesitzer ihre Orban Wunder erlebt nach Jahren wird ja gesagt.



Bei uns ist es anders. Da begründen Käufer auch ihr Recht auf Aussicht damit, das der einem bekannte Bürgermeister ja dies und jenes versprochen hat, sogar Dinge die eigentlich absurd sind und nur für die Schicki Micki Szene unter der Hand gelten können, da es ja offiziell kein Recht auf Bevorzugung durch Bürgermeister gibt. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema