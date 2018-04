Eine Weltkriegsbombe hielt Berlin stundenlang in Atem

BERLIN. 10.000 Bewohner in Sicherheit gebracht, Zugsverkehr unterbrochen.

Die geborgene 500-Kilo-Bombe Bild: AFP

Die Entschärfung einer erst vor wenigen Tagen entdeckten 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg nahe des Hauptbahnhofes legte gestern Teile der Berliner Innenstadt stundenlang lahm. Um 9 Uhr begann die Abriegelung des Gebietes rund um den Bahnhof und das in Sicherheit bringen von rund 10.000 Menschen. Sie hatten die Möglichkeit, notfalls in die für die Sperrung eingerichteten Sammelunterkünfte zu gehen.

Polizisten fuhren mit Lautsprecherwagen durch die Straßen, klopften und klingelten bei Wohnungstüren. Die Aktion sei ruhig und harmonisch verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin. Nicht alle Anwohner konnten aus eigener Kraft ihre Wohnungen verlassen. Ein bettlägeriger Mann musste mithilfe einer Drehleiter aus seiner Wohnung geholt werden.

800-Meter-Sicherheitszone

Ab 10 Uhr hielten keine Züge mehr. Für die Deutsche Bahn war die Situation herausfordernd: Geschätzte 300.000 Reisende und Besucher bewegen sich täglich über den Berliner Hauptbahnhof.

Auch die S-Bahnen fuhren in dem betroffenen Bereich bis 14 Uhr nicht. Die Polizei hatte im Radius von 800 Metern um den Fundort – eine Baustelle in der Heidestraße – eine Sicherheitszone eingerichtet. In dem Gebiet verkehrten stundenlang auch keine Straßenbahnen und Busse.

Ebenfalls betroffen von der Räumung: das Sozialgericht, das Bundeswirtschaftsministerium, der Bundesnachrichtendienst, ein Teil des Bundesverkehrsministeriums, die Charité und das Bundeswehrkrankenhaus.

Auch die Mitarbeiter am Hauptbahnhof mussten ihren Arbeitsplatz verlassen: Etwa 1300 Angestellte der Deutschen Bahn kamen entweder in den Büros am Ostbahnhof unter oder konnten von Zuhause aus arbeiten.

Gegen 13.20 Uhr sprengten die Feuerwerker des Landeskriminalamtes den Zünder. Er wurde zuvor mit einem Hochdruck-Wasserstrahl aus der Bombe herausgeschnitten. "Es verlief alles nach Plan und so, wie wir es uns auch erhofft haben", sagte Polizeisprecher Winfried Wenzel.

Noch 3000 Bomben

Der 500-Kilo-Blindgänger der Briten ist einer von vielen Überresten aus dem Zweiten Weltkrieg. Berlin war sehr oft Ziel von Luftangriffen. Bei etwa 380 Bombenangriffen bis 1945 warfen Amerikaner, Briten und Russen nach Schätzung von Historikern mehr als 45.000 Tonnen Sprengstoff auf die Stadt. Vor allem bei Bauarbeiten kommen die Blindgänger wieder ans Licht. Nach Schätzungen der Senatsverwaltung für Umwelt liegen noch immer etwa 3000 Bomben, Granaten und Munitionsreste in Berlin unter der Erde.

