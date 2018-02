Eine Tote und zwölf Verletzte bei Messerattacke in Peking

PEKING. Bei einer Messerattacke in einem gut besuchten Einkaufszentrum in Peking hat ein Mann eine Frau getötet und zwölf weitere Menschen verletzt.

Wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, wurde der 35-jährige Angreifer von der Polizei überwältigt und festgenommen. Der Mann aus der zentralchinesischen Provinz Henan habe "persönliche Unzufriedenheit" als Motiv angegeben.

Die Bluttat passierte am Sonntagmittag in der Joy City Mall in der berühmten Einkaufsstraße Xidan im Herzen der 20-Millionen-Metropole. Eine schwer verletzte Frau sei im Krankenhaus gestorben. Unter den weiteren Verletzten seien neun Frauen und drei Männer, die aber alle nicht lebensgefährlich verletzt seien, berichtete Xinhua.

In einem Überwachungsvideo war zu sehen, wie ein Mann mit dem Messer wahllos Gäste in einem Restaurant attackierte.

