Eine Milliarde für Vergewaltigungsopfer

ATLANTA. US-Gericht verurteilte Sicherheitsfirma zu Rekordentschädigung.

Opferanwalt L. Chris Stewart Bild: NYT

Eine Gerichtsjury hat im US-Bundesstaat Georgia entschieden, dass eine Sicherheitsfirma eine Milliarde Dollar (rund 850 Millionen Euro) Entschädigung an eine Frau zahlen muss. Ein Angestellter hatte vor sechs Jahren die damals 14-Jährige vergewaltigt – in einem Wohnkomplex, den er bewachen sollte. Im Oktober 2012 war das Opfer mit seinem Freund vor dem Gebäude gewesen, um zu feiern. Der bewaffnete Wachmann näherte sich, befahl dem Freund, sich nicht zu bewegen, und verging sich an dem Mädchen.

Der Mann wurde in einem Strafverfahren für schuldig befunden; er sitzt laut "New York Times" seit 2016 eine 20-jährige Freiheitsstrafe ab. Er hätte gar nicht als bewaffneter Sicherheitsmann angestellt werden dürfen, da ihm dafür die Erlaubnis fehlte.

2015 reichte die Mutter des Opfers Zivilklage gegen die Firma ein – wegen Fahrlässigkeit sowie der Unfähigkeit, ein 14-jähriges Mädchen zu beschützen. Da ein Richter bereits entschieden hatte, dass das Unternehmen haften müsse, sollte die Jury nun nur noch über die Höhe des Schadens urteilen. Nach der Verkündung ihrer Entscheidung umarmten die Jurymitglieder die Frau und ihre Mutter.

Millionenzahlungen nicht selten

Die Anwälte des Opfers sind sich sicher, dass es sich bei dem Urteil um die höchste in den Vereinigten Staaten jemals zuerkannte Ausgleichszahlung für einen sexuellen Übergriff handelt.

Entschädigungen in Millionenhöhe sind in den USA keine Seltenheit. Doch eine so hohe Summe ist auch laut dem Experten Jeff Dion einmalig, er ist Mitglied der "National Crime Victim Bar Association", einer NGO, die sich für Verbrechensopfer einsetzt. Die Jury habe wohl an der Firma ein Exempel statuieren wollen. Laut dem Anwalt des Opfers, L. Chris Stewart, gibt es in der Rechtswelt keine Richtschnur dafür, wie hoch eine Entschädigung nach einer Vergewaltigung sein kann.

Dass die Frau bald Milliardärin wird, ist unwahrscheinlich. Schon deshalb, weil die Firma keine Milliarde Dollar wert ist. Diese kann daher die Entscheidung anfechten, sagte Rechtsprofessorin Jessica Gabel Cino von der Georgia State University. Ein Berufungsgericht werde die Angemessenheit prüfen, sie etwa mit anderen Entscheidungen in ähnlichen Fällen vergleichen. Wahrscheinlich werde die Entschädigung dann niedriger ausfallen, sagte Cino.

Anwalt und Geschädigte betonen jedoch den symbolischen Wert des Urteils für alle Opfer sexueller Gewalt. "Von jetzt an wird jede Jury berücksichtigen, dass der Schaden, der einer Frau durch Vergewaltigung zugefügt wird, grenzenlos ist", so Stewart.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar susisorgenvoll (8802) 25.05.2018 05:42 Uhr Wenn in Österreich auch nur annähernd solche Beträge bei Delikten gegen Leib und Leben gezahlt würden, wäre schon ein großer Schritt Richtung Gerechtigkeit gemacht! So aber sind die Strafhöhen für die Opfer der reine Hohn in Österreich! Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema