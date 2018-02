Ein Treffen zweier "Unberechenbarer"

VATIKAN. Papst Franziskus begrüßt den türkischen Staatschef Erdogan heute im Vatikan.

Präsident Erdogan und Papst Franziskus 2014 in Ankara Bild: APA

Dass die Christen die Türken einst als "dauerhafte Feinde" sahen, steht im Vatikan noch heute in Marmor graviert. Auch die Gemälde in der herrschaftlichen Sala Regia können Recep Tayyip Erdogan nicht gefallen: Sie zeigen eine Schlacht, bei der vor mehr als 400 Jahren die Christen das Osmanische Reich besiegten.

Bei seinem historischen Besuch bei Papst Franziskus wird der türkische Staatschef heute aber weder die lateinischen Inschriften, noch die Bilder sehen. Doch spannungsfrei wird das Treffen nicht.

Es ist der erste offizielle Besuch eines türkischen Präsidenten oder Premiers seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen mit dem Heiligen Stuhl 1960. Erdogan will mit Franziskus über den Krieg in Syrien, Flüchtlinge, den Kampf gegen den Terrorismus, Islamophobie und die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA sprechen – keine leichten Themen. Dazu kommt: "Die beiden haben gemeinsame Charakterzüge: Sie sind spontan und unberechenbar", sagt der deutsche Vatikan-Experte Ulrich Nersinger.

Seit ihrer letzten Begegnung in Erdogans Prunkpalast in Ankara 2014 ist viel passiert. Die Menschenrechtslage in dem Land hat sich weiter verschlechtert. Seit dem Putschversuch im Juli 2016 und dem seither geltenden Ausnahmezustand, dürften Franziskus’ Sorgen um die Meinungsfreiheit nicht kleiner geworden sein. Menschenrechtler sitzen wegen Terrorvorwürfen im Gefängnis. Journalisten, darunter der deutsch-türkische "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel, sind ohne Anklage inhaftiert. Erdogan hat per Notstandsdekret kritische und pro-kurdische Medien und Vereine schließen lassen.

Gar nicht gerne sehen dürfte der Pontifex auch die neueste Entwicklung im Syrien-Krieg. Erst vor zwei Wochen ist das türkische Militär gegen die kurdische Miliz YPG, die Ankara als Terrororganisation einstuft, in Nordwestsyrien vorgerückt. Bisher hat sich der Papst noch nicht zu der Entwicklung geäußert, beklagt aber immer wieder "Kriegsstürme".

Bis zu 3500 Sicherheitskräfte

Der Besuch wird von höchsten Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Die Angst vor Terror und gewalttätigen Demonstrationen in der italienischen Hauptstadt ist groß. Bis zu 3500 Sicherheitskräfte werden im Einsatz sein. Vom Vatikan quer durch Roms Zentrum bis zum Hauptbahnhof wurde ein Demonstrationsverbot verhängt.

