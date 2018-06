Dreijähriger wurde von Strömung mitgerissen - von Zeugen gerettet

MESCHEDE. Durch einen beherzten Sprung in den kleinen Fluss Henne im Sauerland hat ein 49-jähriger Zuwanderer aus Syrien ein von der Strömung mitgerissenes Kind gerettet.

Der dreijährige Bub war am Mittwochabend in Meschede unbemerkt von den Eltern in das kalte Wasser gefallen und etwa 150 Meter in Richtung der nahen Ruhr abgetrieben, wie die deutsche Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der 49-jährige Zuwanderer aus Syrien sah das Kind im Wasser treiben, sprang kurzentschlossen eine rund zweieinhalb Meter hohe Mauer hinab in die Henne und brachte den Buben an Land. Der Dreijährige wurde mit Unterkühlungen in eine Klinik eingeliefert, aus der er am Donnerstagmorgen wieder entlassen wurde. Sein Retter verletzte sich leicht am Fuß und musste ebenfalls ärztlich behandelt werden.

