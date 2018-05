Drei ukrainische Soldaten bei Kämpfen mit Separatisten getötet

KIEW. Bei neuerlichen Kämpfen mit prorussischen Separatisten sind im Osten der Ukraine drei Soldaten ums Leben gekommen.

Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums vom Sonntag wurden außerdem vier Soldaten verletzt. In der Region hat sich die Lage in den vergangenen Wochen verschärft, Verstöße gegen die Waffenruhe häuften sich.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) äußerte sich besorgt. Sie hat dort Beobachter stationiert.

Während das Verteidigungsministerium in Kiew von einem toten Soldaten bei Kämpfen am späten Samstag berichtete, sprach der ukrainische Geheimdienst SBU ergänzend von zwei weiteren Toten durch Granatenbeschuss in der Gegend Luhansk. In der Woche zuvor waren in der Ostukraine zwei Soldaten und vier Zivilisten getötet worden.

In der Region stehen sich ukrainische Regierungstruppen und prorussische Separatisten gegenüber. Die im sogenannten Minsker Friedensvertrag von 2015 unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs vereinbarte Waffenruhe wird immer wieder gebrochen.

In dem Konflikt sind seit 2014 nach UN-Angaben mehr als 10.000 Menschen getötet worden. Die Krise begann nach der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim. Russischsprachige Regionen im Osten der Ukraine wollten sich daraufhin von Kiew abspalten.

