Drei Palästinenser bei versuchtem Gaza-Grenzübertritt getötet

JERUSALEM. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben drei Palästinenser erschossen, die offenbar einen Grenzzaun im Gazastreifen überwinden wollten.

Im Gazastreifen wird seit Wochen demonstriert. Bild: (AFP)

Es sei auf eine Gruppe von Palästinensern geschossen worden, die versucht hätten, "in israelisches Gebiet einzudringen und die Sicherheitsinfrastruktur zu sabotieren", teilte die Armee am Sonntag mit.

Bei einem von ihnen seien unter anderem eine Kamera, eine Axt und ein Drahtschneider gefunden worden. Stunden zuvor hatte die israelische Luftwaffe Posten der radikal-islamischen Hamas an der Gaza-Grenze angegriffen - als Reaktion auf Angriffe militanter Palästinenser mit Lenkdrachen auf israelisches Gebiet, wie die Armee mitteilte. In den vergangenen Wochen waren bei solchen Angriffen mit Lenkdrachen mehrfach Felder im Süden Israels in Brand gesetzt worden, es entstand hoher Sachschaden.

Seit Ende März sind bei Konfrontationen von Palästinensern mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze 53 Palästinenser getötet und Tausende verletzt worden. Auslöser der Proteste sind die Feiern zum 70. Jahrestag der Gründung Israels, die die Palästinenser als Katastrophe ansehen. Der Höhepunkt des "Marsches der Rückkehr" ist am 15. Mai geplant.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema