Dramatische Rettungsaktion: Alpinist blieb am Nanga Parbat zurück

Sie hatten einen Traum. Der Pole Tomek Mackiewicz und die Französin Elisabeth Revol wollten den 8125 Meter hohen Nanga Parbat im Winter besteigen- als erste Menschen überhaupt. Sechs Mal hatte es Mackiewicz versucht. 2015 und 2016 scheiterte er gemeinsam mit Elisabeth Revol in einer Höhe von 7200 Metern. Im Februar 2016 gelang diese Pionierleistung schließlich dem Team um den italienischen Profialpinisten Simone Moro. Doch Revol und Mackiewciz gaben nicht auf, im Jänner 2018 sollte es klappen.

Bei ihrer Durchsteigung der "Messner-Eisendle-Route", die Reinhold Messner und Hanspeter Eisendle im Jahr 2000 eröffnet hatten, kam es zu Komplikationen. Ob sie den Gipfel erreicht haben, ist bislang unklar. In einer Höhe von 7300 Metern dürfte der Pole schneeblind geworden sein, konnte den Weiterweg nicht eigenständig fortsetzen.

Elisabeth Revol verständigte per Satellitentelefon das Team im Basislager. "Ich steige weiter ab, morgen bitte Hubschrauber", schrieb sie per SMS. Eine große Rettungsaktion lief an. Im Internet startete eine Fundraising-Aktion, in wenigen Stunden kamen 50.000 US-Dollar zusammen.

Mitglieder einer polnischen Expedition, die derzeit die erste Winterbesteigung des K2 versuchen, wurden mit einem Hubschrauber der pakistanischen Armee zum Nanga Parbat geflogen.

Über die "Kinshofer-Route" stiegen der Kasache Denis Urubko und der Pole Adam Bielecki den Bergsteigern entgegen. Sie erreichten die Französin Revol gegen 22.00 Uhr (MESZ) in 6000 Metern Seehöhe. Sie hatte bereits starke Erfrierungen erlitten.

Polish heroes #Bielecki and #Urubko have rescued French #Revol in 8 hours night climbing vertical wall at #NangaParbat ! Crazy!They wanted to go for #Mackiewicz who is in terrible condition, to 7200m above the sea but weather crossed their plans however lets hope ????? pic.twitter.com/RoIU8Rwtca