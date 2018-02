Dortmund-Bombenleger bietet Fußballstar Bartra Schmerzensgeld an

DORTMUND. Damit möchte der Angeklagte eine Strafminderung erreichen.

Sergej W. im Gericht Bild: Reuters

Geldprobleme dürfte Ex-BVB-Verteidiger Marc Bartra (27) sicherlich nicht haben. Doch Sergej W., der am 11. April 2017 einen Anschlag auf den Spielerbus von Borussia Dortmund (BVB) verübt hatte, bot jetzt dem mittlerweile in Sevilla spielenden Bartra und einem Polizisten finanzielle Entschädigung an – um seine mögliche Strafe abzumildern.

"Die Eltern des Angeklagten haben die Bereitschaft gezeigt, irgendwie ihr Erspartes zusammenzukratzen. Das kann natürlich nur ein Symbol sein. Es geht um eine mildere Strafe und ein Zeichen der Reue und ein spürbares Schuldeingeständnis", erklärte Carl W. Heydenreich, der Anwalt des Angeklagten, gestern vor Gericht.

Täter-Opfer-Ausgleich heißt das juristisch. Und genau diesen möchte der 28-Jährige für sich geltend machen. W. ist wegen 28-fachen Mordversuchs angeklagt. Er hatte am 11. April 2017, am Abend des Champions-League-Spiels des BVB gegen AS Monaco, drei Sprengsätze in einer Hecke angebracht und dann bei der Abfahrt des BVB am Mannschaftshotel gezündet.

Dabei war Bartra durch einen Splitter schwer verletzt worden: Er hatte einen offenen Armbruch erlitten. Auch ein Motorradpolizist, der den Bus zum Stadion begleiten sollte, wurde verletzt. Er kam mit einem Knalltrauma ins Krankenhaus.

Keine Tötungsabsicht

Im Prozess vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Dortmund hatte W. die Verantwortung für die Tat übernommen. Eine Tötungsabsicht bestritt er. "Ich habe die Sprengsätze extra so angebracht, dass keine Personenschäden zu erwarten waren."

1 Kommentar Libertine (534) 03.02.2018 05:36 Uhr Glaube kaum einen sehr gut bezahlten Fußball- Profi mit Geld milde zu stimmen können. Weil die Ressourcen welche er dazu bräuchte, hat er sicher nicht, sonst hätte er das Attentat nicht verüben brauchen. Antwort schreiben

