Die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts steht an

WIEN. Am Abend des 27. Juli lohnt sich der Blick zum Himmel.

Am 27. Juli findet die längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts statt. Am gleichen Tag überholt die Erde den rötlichen Mars, wobei es zu einer extremen Annäherung an unseren äußeren Nachbarplaneten kommt. Der Mars wird dabei zu einem auffälligen hellen Gestirn, das die gesamte Nacht über sichtbar ist. Damit bietet der Juli gleich zwei Himmelsspektakel.

Um 20.24 Uhr tritt der Mond in den Kernschatten der Erde, weil sich die Erde dann zwischen Mond und Sonne befindet. Der Schatten der Erde wandert deshalb über den Mond: Zunächst verdeckt er den Rand, später liegt der ganze Mond im Schatten - dann herrscht totale Mondfinsternis.

Dabei erscheint der Mond schwach dunkelrot leuchtend, weil nicht alles Licht der Sonne von der Erde abgeschirmt wird. Langwelliges Licht biegt sich quasi um die Erde, es beleuchtet den Mond dunkelrot. Astronomen sprechen von einem Blutmond. Von 21.30 bis 23.14 Uhr hält sich der Mond vollständig im Kernschatten der Erde auf - es herrscht totale Mondfinsternis.

Wer diese Mondfinsternis verpasst, wird bis zum 9. Juni 2123 warten müssen, um eine ähnlich lange zu erleben

