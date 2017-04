Die erste Mrs. Scotland Yard

LONDON. Cressida Dick, 56, wird heute Chefermittlerin und damit Vorgesetzte von 43.000 Mitarbeitern im Vereinigten Königreich.

Neue Chefermittlerin: Cressida Dick Bild: Reuters

Cressida Dick gilt als beste Ermittlerin im Vereinigten Königreich. Ab heute, Montag, ist sie die erste Frau an der Spitze von Scotland Yard. Nach ihrer Ernennung sagte die 56-Jährige: "Scotland Yard – benannt nach der Anschrift des ersten Amtssitzes der Metropolitan-Police-Einheit, Anm. – ist die beste Polizei der Welt." Mehr als 43.000 Mitarbeiter hat die Behörde, die lange Zeit als reine Männer-Domäne galt.

Dick stammt aus einem Akademiker-Haushalt in Oxford. Sie studierte Land- und Forstwirtschaft, wechselte 1983 zur Polizei, ging in London auf Streife und vertiefte sich in Kriminologie-Studien in Cambridge. Zuletzt arbeitete Dick im Außenministerium.

Kurz vor ihrem Amtsantritt gab es eine Überraschung mit Blick auf ihr Jahresgehalt. Mit 230.000 Pfund (etwa 270.000 Euro) soll dieses um 40.000 Pfund niedriger sein als jenes von Vorgänger Bernard Hogan-Howe. Mrs. Dick habe "aus persönlichen Gründen" auf das Geld verzichtet, hieß es bei Scotland Yard.

Die 56-Jährige ist nicht unumstritten. Als nach den Terroranschlägen von 2005 ein unschuldiger Brasilianer von der Polizei erschossen wurde, geriet sie in die Kritik. Dick war mit anderen für die Polizeioperation "Kratos" verantwortlich gewesen, die weitere potenzielle Selbstmordattentäter aufspüren sollte. Bei den Anschlägen waren 56 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 700 wurden verletzt.

Eine Untersuchung wies den Polizisten schwere Fehler nach, Dick selbst aber nicht. Dass ausgerechnet die "Kratos"-Leiterin zur Chefin von Scotland Yard ernannt worden ist, führte zu Protesten der Hinterbliebenen.

