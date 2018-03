Die Finnen sind am allerglücklichsten

Österreich liegt im aktuellen "Welt-Glücksreport" auf Rang zwölf

Die Finnen genießen die Natur in vollen Zügen. Bild: colourbox.de

In Finnland leben die glücklichsten Menschen. Das ist das Ergebnis des gestern im Vatikan vorgestellten "World Happiness Report". Als erste zentraleuropäische Länder belegen die Schweiz und die Niederlande Platz fünf und sechs, gefolgt von Kanada, Neuseeland, Schweden und Australien. Österreich rangiert hinter Australien und Israel auf Platz zwölf, Deutschland auf Platz 15. Die USA fielen im ersten Amtsjahr von Präsident Donald Trump von Platz 14 auf 18 zurück. Schlusslichter der 156 untersuchten Staaten sind Jemen, Tansania, Südsudan, die Zentralafrikanische Republik und Burundi.

Für den "World Happiness Report" wurden Faktoren wie Wohlstand, Lebenserwartung, Korruption und Freiheit untersucht. Größter Gewinner gegenüber dem früheren Report 2008–2010 ist Togo, größter Verlierer Venezuela.

Es ist der sechste World Happiness Report, das erste Mal wurde in dem Bericht auch die Zufriedenheit von Einwanderern in den jeweiligen Ländern untersucht. Das Ergebnis: In Finnland leben auch die glücklichsten Migranten.

Und was macht die Menschen dort nun so glücklich? Vielleicht die Natur. Immerhin ist es das Land der Wälder und Seen – und die Finnen lieben es, draußen zu sein und Beeren zu pflücken oder Pilze zu sammeln.

