Deutschland: Hacker drangen in Regierungsnetz ein

BERLIN. Ausländische Hacker sind in das als sicher geltende Datennetzwerk des Bundes und der Sicherheitsbehörden in Deutschland eingedrungen. Das berichtet das Magazin "Spiegel" unter Berufung auf das Bundesinnenministerium (BMI). Demnach würde "durch das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) und die Nachrichtendienste ein IT-Sicherheitsvorfall untersucht, der die Informationstechnik und Netze des Bundes betrifft." Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) würden Mitglieder der russischen oder von Russland unterstützten Gruppe APT 28 alias Fancy Bear verdächtigt. Angegriffen wurde demnach das deutsche Außenministerium.

Laut dpa sei Schadsoftware eingeschleust worden, die Angreifer hätten auch Daten kopiert. Die Attacke sei von deutschen Sicherheitsbehörden im Dezember erkannt worden. Das Innenministerium teilte mit, der Angriff sei innerhalb der Bundesverwaltung "isoliert und unter Kontrolle gebracht."

